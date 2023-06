Ein Park erinnert jetzt in Nürnberg an das NSU-Opfer Abdurrahim Özüdoǧru. Die rechtsextreme Terrorzelle hatte den 49-Jährigen im Juni 2001 mit zwei Kopfschüssen in seiner Schneiderwerkstatt in der Nürnberger Südstadt ermordet. Der Park befindet sich in der Nähe des Tatorts. Oberbürgermeister Marcus König enthüllte am späten Dienstagnachmittag das Schild.