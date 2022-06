In Nürnberg erinnert jetzt ein Platz an das «NSU»-Opfer İsmail Yaşar. Die rechtsextreme Terrorzelle hatte den 50-Jährigen im Juni 2005 in seinem Imbiss gegenüber einer Schule in Nürnberg erschossen. Der İsmail-Yaşar-Platz befindet sich ganz in der Nähe des Tatorts. Zu der Gedenkfeier am Donnerstag sollte nach Angaben der Stadt auch die Familie des Opfers kommen.