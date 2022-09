Ein siebenjähriges Mädchen und sechs weitere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B11 im Landkreis Regen schwer verletzt worden. Bei starkem Regen sei am Mittwoch ein Auto mit fünf Insassen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es stieß frontal mit einem anderen Wagen zusammen.