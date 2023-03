Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Regensburg sind drei Personen schwer verletzt worden. Eine 33 Jahre alte Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die 41-jährige andere Fahrerin alkoholisiert war.