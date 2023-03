Ein Kleinbus hat das Geländer der "Steinernen Brücke" in Regensburg durchbrochen. Der Wagen ragte mit dem Frontbereich in Richtung Abgrund, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Mann war zuvor verbotswidrig mit dem Kleinbus auf das mittelalterliche Wahrzeichen der Stadt gefahren und gegen die steinerne Seitenabgrenzung geprallt. Er konnte sich aus dem Wagen befreien und flüchtete von der Unfallstelle.