Ein 28-Jähriger, der in Regensburg einen jungen Mann von einer Brücke gestoßen und dadurch schwer verletzt haben soll, ist am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dessen Entscheidung war dem Polizeipräsidium Oberpfalz zunächst nicht bekannt. Ein Polizeisprecher sagte: "Wir gehen davon aus, dass er in Untersuchungshaft kommt, es geht ja um ein versuchtes Tötungsdelikt." Alternativ sei nur die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgrund einer psychischen Störung denkbar, ergänzte ein weiterer Sprecher.