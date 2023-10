Ein 28-Jähriger, der in Regensburg einen jungen Mann von einer Brücke gestoßen und dadurch schwer verletzt hat, soll im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt werden. "Wir gehen davon aus, dass er in Untersuchungshaft kommt, es geht ja um ein versuchtes Tötungsdelikt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am späten Vormittag. Ansonsten gebe es keinen neuen Sachstand in dem Fall. Weitere Informationen - insbesondere zu der Frage, ob es für die Tat möglicherweise ein rassistisches Motiv gab - seien erst nach dem Wochenende zu erwarten.