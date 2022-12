Ein 22-Jähriger soll zusammen mit seiner 53 Jahre alten Mutter im Raum Regensburg einen regen Drogenhandel betrieben haben. Die Frau befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, der junge Mann wird derzeit noch wegen Drogenmissbrauchs in einer Fachklinik behandelt, aber auch gegen ihn erging ein Haftbefehl, teilte die Polizei am Mittwoch mit.