Der FV Illertissen steht in der Hauptrunde des DFB-Pokals. Der Fußball-Regionalligist gewann am Samstag das Finale des bayerischen Toto-Pokals gegen Liga-Konkurrent TSV Aubstadt durch ein 4:3 im Elfmeterschießen und qualifizierte sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für den Prestige-Wettbewerb. Kento Teranuma verwandelte im eigenen Stadion den entscheidenden Elfmeter.