Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat beim Jahresempfang des Erzbistums München die herausragende Rolle der Kirche in Bayern bekräftigt. Er betonte: "Wir in Bayern sind weiter dafür, dass das Kreuz auch im öffentlichen Raum sichtbar bleibt." Es sei wichtig, dass die Kirche weiterhin jungen Menschen eine Perspektive gebe. "Jesus Christus war wohl die charismatischste Persönlichkeit der Weltgeschichte", sagte Söder am Dienstag im Kardinal-Wendel-Haus in München. Heute wäre er vielleicht ein großer Influencer, mutmaßte der Ministerpräsident.