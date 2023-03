Mehrere Kinder und Jugendliche haben bei einer Veranstaltung im Landkreis Rhön-Grabfeld über Halsschmerzen und Atembeschwerden geklagt. Zwei davon seien aufgrund ihrer Vorerkrankungen vorsorglich in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach untersuchten die Einsatzkräfte am Samstagabend alle Teilnehmer der "Teenie-Disco" in Bad Neustadt an der Saale. Die Beamten vermuteten anschließend Energydrinks als Ursache. Einige der Teilnehmer hätten diese noch vor der Disco getrunken. Die Getränke der Betroffenen wurden für Untersuchungen sichergestellt. Die Tanzveranstaltung wurde von 57 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren besucht.