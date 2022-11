Den Roman "Effi Briest" kennen viele aus dem Deutschunterricht in der Schule. Er wurde bereits mehrmals verfilmt, als Theaterstück oder Oper aufgeführt und zum Hörspiel umgearbeitet. Jetzt kommt er außerdem als Musical auf die Bühne - nach Angaben des Stadtmusicals Nürnberg gab es das bisher noch nicht.

Den Roman "Effi Briest" kennen viele aus dem Deutschunterricht in der Schule. Er wurde bereits mehrmals verfilmt, als Theaterstück oder Oper aufgeführt und zum Hörspiel umgearbeitet. Jetzt kommt er außerdem als Musical auf die Bühne - nach Angaben des Stadtmusicals Nürnberg gab es das bisher noch nicht.

Am Samstag feiert die Produktion ihre Uraufführung im Heilig-Geist-Saal in Nürnberg. Bis in den Januar sind insgesamt 25 Vorstellungen geplant. Der Roman "Effi Briest" von Theodor Fontane aus dem Jahr 1894/1895 erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die gegen die gesellschaftlichen Zwänge der wilhelminischen Zeit rebelliert und deshalb verstoßen wird.

Infos zum Musical