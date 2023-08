Bei einem Brand auf dem Wertstoffhof in Rosenheim ist am Freitag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand am Nachmittag nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht. Er war nach ersten Erkenntnissen an einem Sperrmüllhaufen ausgebrochen. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie es hieß.