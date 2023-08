Eine 73 Jahre alte Fußgängerin ist in Oberbayern nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Krankenhaus gestorben. Die Frau war am Mittwoch bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) mit einem Rollator an einer Straße unterwegs, als sie dort vom Wagen einer 82-Jährigen erfasst wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin zog sich schwere Kopfverletzungen zu und starb trotz einer Notoperation wenig später im Krankenhaus.