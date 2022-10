Ein 30-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 8 nahe Rosenheim schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache auf den Sattelzug auf, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Der 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte aber noch selbstständig aus dem Auto steigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.