Bayerische Schleierfahnder haben drei mutmaßliche Autohehler aus Frankreich aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollierten auf der Autobahn 8 bei Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim einen 16 Jahre alten Autofahrer, der ohne Führerschein und Fahrzeugpapiere, dafür aber mit einem gefälschten Ausweis in einem Wagen mit Aufbruchsspuren unterwegs war. Nahezu zeitgleich nahmen Beamte in der Nähe zwei weitere junge Franzosen fest, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Donnerstag mitteilte.