Eine 77 Jahre alte Radfahrerin ist in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Frau sei am Dienstag mit dem Rad auf einer Landstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Lastwagenfahrer erfasste die 77-Jährige beim Versuch, sie zu überholen. Sie wurde auf die Wiese neben der Straße geschleudert. Dabei verletzte sie sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.