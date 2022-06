Ein zehn Jahre alter Junge ist vermutlich von einer Kuh in einem Stall auf einem Bauernhof in Feldkirchen-Westerham bei München getötet worden. Das Kind sei am Donnerstag leblos in dem Stall auf dem elterlichen Anwesen gefunden worden und dann im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitag. «Es deutet alles darauf hin, dass eine Kuh in dem Stall wohl die schweren Verletzungen verursacht hat.» Die Kriminalpolizei Rosenheim habe die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten die «Passauer Neue Presse» und das Portal «Rosenheim24» darüber berichtet.