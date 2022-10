Bei einem Unfall während eines illegalen Autorennens auf der regennassen Autobahn 9 bei Thalmässing sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Raser habe auf der Fahrt Richtung München die Kontrolle über sein Auto verloren und sich mehrfach überschlagen, teilte die Verkehrspolizei in Feucht am Montag mit. Auf einer Leitplanke sei er schließlich zum Stehen gekommen. Der junge Mann und die 18-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.