Ein Mann soll im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn im Streit auf einen 34-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 45-Jährige nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Laut Polizei war es in der Wohnung in Eggenfelden zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Der Tatverdächtige soll dann mit einem spitzen Gegenstand auf sein mutmaßliches Opfer eingestochen haben. Der 34-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen an der Brust und am Hals, er sei jedoch nicht in Lebensgefahr.

Laut einem Sprecher der Polizei setzte eine Frau, der die Wohnung gehörte und die ebenfalls bei dem Vorfall anwesend war, den Notruf ab. Der 45-Jährige flüchtete laut einem Polizeisprecher nach dem Vorfall. Die Polizei nahm ihn am frühen Samstagmorgen in seiner Wohnung in Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) fest.

