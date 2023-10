Innerhalb einer Viertelstunde soll ein Mann im Landkreis Rottal-Inn zwei Tankstellen überfallen haben. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die beiden Tankstellen befinden sich demnach in zwei nahe gelegenen Straßen in Eggenfelden. Beide Male flüchtete der Täter mit Bargeld. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden laut Polizei nicht benutzt. Nach den Überfällen am späten Mittwochabend nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kripo ermittelt nun. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.