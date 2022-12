Nach einer Attacke auf einen 59-Jährigen im oberbayerischen Ruhpolding steht eine Frau aus dem persönlichen Umfeld des Mannes unter Tatverdacht. Die 61-Jährige sei am Freitag vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei an Heiligabend mit. Sie sei aber nicht in Untersuchungshaft genommen worden. "Die Ermittlungen sind extrem schwierig", sagte ein Sprecher. Die Hintergründe der Tat waren somit zunächst weiter unklar.

Der Mann war am Donnerstag bewusstlos mit einer schweren Stichverletzung in seiner Werkstatt gefunden worden. Er wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert. Er sei außer Lebensgefahr, hieß es.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei fuhren zum Einsatzort. Auch Ermittler der Kripo Traunstein und Beamte der Spurensicherung waren vor Ort. Bei der Fahndung später wurden mehrere Streifenwagen aus der Region, Beamte der bayerischen Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

