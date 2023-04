Immer wieder Erling Haaland: Der norwegische Stürmerstar hat beim 3:0 von Manchester City in der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstagabend einen weiteren Rekord aufgestellt. Der 22-Jährige traf in der 76. Minute zum Endstand und erzielte damit seinen wettbewerbsübergreifend 45. Saisontreffer - das ist dem Datendienstleister Opta zufolge bislang noch keinem Spieler der englischen Premier League in einer Saison gelungen. Und noch ist diese Spielzeit 2022/23 nicht vorbei.