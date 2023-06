Schauspieler Elyas M'Barek bemerkt einen Gemütsumschwung in der deutschen Filmbranche. "Die Stimmung ist sehr getrübt gerade", sagte der "Fack ju Göhte"-Star am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich bekomm davon ja nicht mehr so viel mit, weil ich meistens woanders bin." So sei auch diese Veranstaltung das erste Event des Münchner Filmfestes, das M'Barek in diesem Jahr besucht.