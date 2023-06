Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski will sich zwischen Film und Fernsehen nicht entscheiden. "Das schöne ist, dass ich diese Abwechslung leben darf - mit einem gut organisierten Terminkalender", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich liebe Filme. Es ist einfach herrlich, sich einen Film im Kino anzuschauen, oder im Stream", erklärte Rojinski. "Ich liebe aber auch Fernsehen. Das gehört beides dazu."