Die Binnenschiffer auf Main und Donau haben immer weniger zu transportieren: Der Güterumschlag der bayerischen Binnenhäfen ist im vergangenen Jahr mit 5,5 Millionen Tonnen auf einen historischen Tiefstand gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von knapp 17 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. Demnach ist es nach 2020 und 2021 der dritte Rückgang in Folge.