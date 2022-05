Der G7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau soll nach dem Willen der Bundesregierung ein starkes Signal für Frieden und Demokratie in die Welt senden. «Es ist wichtiger denn je, dass die Gruppe der Sieben ein Bild der Einigkeit zeigt nach außen», sagte der stellvertretende Chef des Bundespresseamts, Johannes Dimroth, am Dienstag bei der Vorstellung der Gipfel-Vorbereitungen auf Schloss Elmau in Oberbayern.