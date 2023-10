Ein Unbekannter hat in Coburg an mehreren Orten antisemitische Graffiti angebracht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter anderem an einem ehemaligen Kiosk und auf einem Spielplatz wurden die Schriftzüge am Sonntag entdeckt. Laut einem Zeugen soll der Unbekannte eine Palästina-Flagge um die Schultern getragen haben. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken.