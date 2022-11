Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Bundesliga-Comeback beim FC Bayern München gegeben. "Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung", sagte der 36-Jährige vor der Partie an diesem Samstag in Berlin gegen Hertha BSC in einem am Freitagabend vom deutschen Rekordmeister veröffentlichten Video. Der Kapitän hatte sieben Pflichtspiele wegen einer Schulterverletzung verpasst.