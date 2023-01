Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wegen einstürzender Deckenteile musste über Drehleiter gelöscht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude konnte demnach verhindert werden, keiner wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt laut erster Einschätzung ungefähr 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.