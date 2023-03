Ein Schaden von etwa 100.000 Euro ist bei dem Feuer eines Lagerschuppens mit Brennholz im Landkreis Lindau entstanden. Was das Feuer in Wasserburg in der Nacht zum Freitag auslöste, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. In dem großen Schuppen waren noch zwei landwirtschaftliche Anhänger und ein Wohnmobil gelagert. Das Holz sollte verkauft werden. Verletzt wurde niemand.