Bei starkem Regen war eine 81-Jährige als Geisterfahrerin auf der Autobahn 93 unterwegs. Aus Unachtsamkeit und wegen der starken Schauer sei sie am späten Samstagabend an der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.