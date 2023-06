Großbrand in einer Lagerhalle: Dass dort Akkus gelagert waren, erschwert die Löscharbeiten.

Eine Lagerhalle mit Akkus ist in der Oberpfalz in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Firma in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) kam am Donnerstag mit Brandverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Akkus entstanden giftige Dämpfe. Der Schaden liege wahrscheinlich im hohen sechsstelligen Bereich, vielleicht sogar in Millionenhöhe, hieß es am Abend bei der Polizei.

Betroffen war eine 30 mal 80 Meter große Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens. Die Brandursache war auch am Abend noch unklar. Mehr als 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz, hieß es weiter. Das Feuer war am Mittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen.

Am Abend hieß es, der Brand sei unter Kontrolle und könne sich nicht mehr ausbreiten. Die Einsatzkräfte rechneten dennoch damit, dass sich die Löscharbeiten auch in der Nacht hinziehen werden.

Die Löscharbeiten seien wegen der Akkus schwierig und gefährlich, sagte der Polizeisprecher. "Es ist teilweise schon zu Explosionen gekommen." Die Polizei empfahl Anwohnerinnen und Anwohnern im Umkreis von rund drei Kilometern, sich drinnen aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen. Dies werde auch in Radiodurchsagen vermittelt.