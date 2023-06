In der Nähe des Schlosses Neuschwanstein hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und verletzt. Eines der Opfer sei schwer verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet, in der Folge kam es im Umfeld der weltberühmten Sehenswürdigkeit zu einem Großeinsatz der Polizei. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.