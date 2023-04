Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 58-Jährige am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw verloren und eine Leitplanke am Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck auf der A70 durchbrochen. Danach überschlug sich der Laster mehrmals.

Der Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg wurde nach einer knappen Stunde wieder aufgehoben.