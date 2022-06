Der G7-Gipfel findet abgeschirmt auf Schloss Elmau in Bayern statt, das Internationale Medienzentrum ist rund siebeneinhalb Kilometer Luftlinie entfernt in Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Die US-Pressedelegation und das amerikanische Pressezentrum liegen allerdings noch weiter entfernt - und nicht einmal mehr in Deutschland. Das Weiße Haus hat die Journalistinnen und Journalisten in ein Hotel in Österreich eingebucht.