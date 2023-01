Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde steht vor seinem zweiten Karriere-Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel. Der Alpin-Star lag in der Abfahrt am Samstag trotz gebrochener Hand nach 30 Fahrern in Führung. Der Vorsprung auf den französischen Routinier Johan Clarey betrug 0,67 Sekunden. Auf Platz drei lag der Amerikaner Travis Ganong.