Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt können in Bayern jetzt bei einer Erstanlaufstelle schnell Hilfe bekommen. Betroffene können sich dort anonym beraten lassen. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte zum Start am Dienstag: "Mehrere Hunderte, vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote stehen im Freistaat zur Verfügung, die durch die neue Anlaufstelle gezielt vermittelt werden." Unter der Hotline (089) 889 889 22 stehen ab sofort geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr, am Freitag bis 12.00 Uhr den Betroffenen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es mittwochs einen Abendtermin von 18.00 bis 20.00 Uhr.