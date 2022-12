Das Münchner Kulturzentrum Gasteig startet eine Instrumenten-Spendenaktion für Flüchtlinge im afrikanischen Uganda. Was hier im Keller verstaube oder ungenutzt herumliege, könne jungen München im Flüchtlingslager BidiBidi in Uganda neue Perspektiven geben, teilte der Gasteig am Freitag mit. "Kleine Macken dürfen die Instrumente gerne haben, solange sie noch spielbar sind", sagte Organisatorin Annette Davidson.