Seit der Einführung des bayerischen Familiengeldes am 1. September 2018 sind bereits mehr als zweieinhalb Milliarden Euro an Eltern von kleinen Kindern ausgezahlt worden. Rund 655.000 Kinder hätten bis Ende 2021 von der Auszahlung profitiert. Dies geht aus dem Bayerischen Sozialbericht 2022 hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.