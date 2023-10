Das Spezialtiefbau-Unternehmen Bauer hat nach einem Hackerangriff auf seine IT-Infrastruktur nach eigenen Angaben weltweit mit Einschränkungen zu kämpfen. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen sei es Unbekannten gelungen, auf Server der Gruppe zuzugreifen, teilte der Spezialist für komplexe Baugruben, Gründungen und vertikale Abdichtungen am Dienstag in Schrobenhausen mit. In der Folge seien verschiedene Systeme vorsorglich heruntergefahren beziehungsweise abgeschaltet worden. "Davon betroffen sind unter anderem auch die Websites der Unternehmensgruppe."