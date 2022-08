Neuling Louisa Lippmann hat ihr Auftaktspiel bei der Beach-Volleyball-EM in München verloren. Die frühere Weltklasse-Hallenspielerin unterlag am Dienstag an der Seite von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst den Schweizer Titelverteidigerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit 19:21, 9:21.

Die in Hamburg trainierende Lippmann war zu Beginn des Jahres von der Halle in den Sand gewechselt. Die 27-Jährige wird in der kommenden Saison mit Olympiasiegerin Laura Ludwig spielen und strebt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 an.

Mit Interims-Partnerin Walkenhorst, die 2016 mit Ludwig Olympia-Gold in Rio holte, soll Lippmann Erfahrungen sammeln. Nach ihrem Rücktritt wegen Verletzungen hat Walkenhorst einen Neustart gewagt und will schauen, ob sie ebenso noch einen Anlauf auf Olympia 2024 versucht.

Ohne Probleme verliefen die ersten Gruppenspiele für die anderen deutschen Frauen-Teams. Die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude besiegten die Ukrainerinnen Jewgenia Baiewa und Tatjiana Lasarenko mit 21:13, 21:14. Die Hamburgerinnen Isabell Schneider und Sandra Ittlinger kamen in ihrer ersten Partie in der Gruppe H gegen die Niederländerinnen Emi van Driel/Pleun Ypma zu einem 21:15, 22:20.

Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler vermieden eine überraschende Niederlage. Das beste deutsche Männer-Team musste Matchbälle abwehren, um die starken Dänen Kristoffer Abell/Jacob Stein Brinck mit 18:21, 21:14, 20:18 zu bezwingen.

Paul Henning/Sven Winter hatten erwartungsgemäß gegen die Polen Michal Bryl/Bratosz Losiak mit 14:21, 15:21 keine Chance. Gleiches galt für Philipp Huster/Simon Pfretzschner beim 14:21, 13:21 gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwesen. Robin Sowa und Lukas Pfretzschner mussten sich den Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner knapp mit 24:26, 21:17, 9:15 geschlagen geben.

