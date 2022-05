Die deutschen Basketballer bestreiten ihre EM-Generalprobe in München. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert absolviert am 28. August (15.00 Uhr) im Audi Dome ein Qualifikationsspiel für die WM 2023. Der Gegner steht noch nicht fest. Er kommt aus Qualifikationsgruppe C mit Finnland, Slowenien, Schweden und Kroatien. Damit wäre sogar ein Duell mit dem slowenischen NBA-Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks möglich.