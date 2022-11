Ein 24-jähriger ehemaliger Altenpfleger muss sich einem Prozess stellen, weil er einem Heimbewohner in Cham in der Oberpfalz ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben soll, bis dieser rot anlief. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann am Dienstag vor dem Landgericht Regensburg gefährliche Körperverletzung sowie Misshandlung Schutzbefohlener vor. Das Opfer erlitt den Angaben zufolge keine bleibenden Schäden. Der Angeklagte ist in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Das Urteil könnte im Dezember gesprochen werden.