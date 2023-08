Starkregen hat in Nürnberg am Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehengelieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Nach 20 Uhr sei die Zahl der Notrufe aber rückläufig gewesen.