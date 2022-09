Der Neuverbrauch von Flächen für Siedlungen und Verkehrswege ist in Bayern leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr seien 3757 Hektar an Siedlungs- und Verkehrsfläche hinzugekommen, ein Plus von 0,4 Prozent. Im Jahr zuvor hatte der Neuverbrauch von Flächen für Siedlungen und Verkehrswege noch bei mehr als 4200 Hektar gelegen.