Die Frauen in Bayern bekommen wieder etwas mehr Kinder. Die Zahl der Geburten pro Frau, die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer oder Total Fertility Rate (TFR), sei im vergangenen Jahr auf 1,61 gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Der Schnitt habe damit 2021 knapp unter dem bisherigen Rekord von 1,73 gelegen, der im Jahr 1972 erreicht worden war. 2020 habe der statistische Wert noch bei 1,55 Kindern gelegen. Bei Ausländerinnen ist die Geburtenrate höher als bei Deutschen.