Die Zahl der Scheidungen ist in Bayern leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 20.290 Ehen im Freistaat geschieden und damit 6,1 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte. Darunter waren demnach 132 gleichgeschlechtliche Ehen. In mehr als der Hälfte der Fälle war mindestens ein Kind davon betroffen.