Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, hat die Beschädigung der Gedenkstätte für die deportierten Juden in Würzburg als "Schande" bezeichnet. "Dieses Denkmal ist jenen Jüdinnen und Juden aus der Stadt Würzburg und aus Unterfranken gewidmet, denen in den Jahren 1941 bis 1944 ihr Recht auf Leben genommen wurde", betonte Freller am Sonntag. Von den 2069 Menschen, die von Würzburg aus deportiert wurden, hätten gerade einmal 63 überlebt. "Wie hasserfüllt gegen Juden muss ein Mensch sein, der dieses Andenken an die Ermordeten schändet?", fragte Freller.