Wegen eines defekten Stellwerks ist der Zugverkehr zwischen Erfurt und Nürnberg am Freitagabend gestört gewesen. Die Deutsche Bahn warnte auf ihrer Webseite vor Ausfällen und Verspätungen im Fernverkehr; alle ICE-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg würden demnach in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäteten sich um etwa 120 Minuten. Die Halte Bamberg und Erlangen entfielen in der Zeit. Vereinzelt sollten auch Züge ausfallen. "Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung", hieß es in der Störungsmeldung weiter. Rund zwei Stunden nach der Erstmeldung gab die Bahn Entwarnung. Per Social Media meldete das Unternehmen kurz vor 23 Uhr, dass der Fernverkehr zwischen Erfurt und Nürnberg wieder planmäßig laufe.